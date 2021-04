Rzeszów: Placówka rozważa całkowite wstrzymanie szczepień

Część zaszczepionych osób miała nie być do tego uprawniona, a szef spółki medycznej uważa, że nie doszło do złamania przepisów, ponieważ w systemie są luki, które na to pozwalają.

"Zostaliśmy poproszeni o zapewnienie punktów szczepień w tych miejscach, gdzie żaden inny podmiot nie chciał się podjąć działania. Przekierowaliśmy znaczną część naszych zasobów kadrowych z działań, które są dla nas o wiele bardziej opłacalne, np. komercyjne testy diagnostyczne SARS-CoV-2 po to, aby realizować szczepienia, które w okresie pandemii są tak ważne dla społeczeństwa" - tłumaczy CM "Medyk".

Poinformowano, że wyniki kontroli NFZ są dla placówki "jednoznacznie korzystne". "W ani jednym przypadku nie wykazano wielokrotnego wykorzystywania strzykawek jednorazowego użytku w naszych placówkach. Dowodzi to po raz kolejny, że działamy zgodnie z procedurami medycznymi, a nadrzędnym naszym celem jest i było zawsze bezpieczeństwo naszych pacjentów" - czytamy.

"Jest nam przykro, że w tę przepełnioną fake newsami narrację dają się wciągnąć osoby, które powinny być przykładem w zwalczaniu informacji nieprawdziwych. Właśnie w ten sposób można zniechęcić do szczepień i spowodować, że społeczeństwo będzie się bać, co może przyczynić się do osłabienia efektu, o który wszyscy powinniśmy dbać – tj. powrotu do normalności sprzed pandemii" - przekazano.