COVID-19. Na Wyspach w dzień tyle szczepień co w Polsce w 11

Minister zdrowia ocenił, że "ogromny wysiłek" zespołów wykonujących szczepienia pokazuje "to, co najlepsze w Wielkiej Brytanii". Polityk wezwał obywateli do poddawania się szczepieniom przeciw COVID-19.

- W ciągu jednego dnia zaszczepiliśmy tyle osób, ile łącznie wynosi dorosła populacja Liverpoolu, Southampton i Oksfordu - skomentował dyrektor NHS Simon Stevens.

Czy postęp akcji szczepień oznacza, że władze wycofają wprowadzone przez siebie ograniczenia praw obywatelskich i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej? Minister obrony Ben Wallace nie wykluczył, że zakaz wyjazdów zagranicznych zostanie przedłużony. - Nie możemy być ślepi i głusi na to, co dzieje się poza granicami - stwierdził. - Nie możemy narażać tego, co zyskaliśmy dzięki akcji szczepień - dodał.



Deputowany do Izby Gmin Steve Baker z Partii Konserwatywnej, były członek rządu zapowiedział, że będzie głosował przeciwko "autorytarnym" obostrzeniom związanym z koronawirusem.

Z polskich danych rządowych wynika, że w ciągu ostatnich 11 dni w naszym kraju wykonano ok. 884 tys. szczepień przeciw COVID-19, czyli średnio 80,3 tys. dziennie.