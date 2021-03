Koronawirus w Polsce: Jak wyglądała sytuacja epidemiczna w województwach 22 marca?

Minister zdrowia wprowadzając od 20 marca lockdown w całym kraju powoływał się m.in. na wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

Najwyższy wskaźnik zakażeń zanotowano 21 marca w województwie śląskim, gdzie 13 marca wskaźnik ten przekroczył 40, 17 marca przekroczył 50, 19 marca 60, a 22 marca 70 - i obecnie wynosi on tam co najmniej (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) 70,89 (wzrost o 1,94, w liczbach bezwzględnych oznacza to 22 370 zakażeń w ciągu 7 dni).

Największy wzrost zakażeń w liczbach bezwzględnych wykryto w ciągu minionego tygodnia w woj. mazowieckim (26 033). Średnia dobowa liczba zakażeń z 7 dni w tym województwie 7 marca przekroczyła 40, 13 marca 50, a 17 marca 60 i wynosi obecnie 68,51 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 1,54). Na Mazowszu od 27 dni liczba wykrywanych w ciągu doby zakażeń przekracza tysiąc.

Trzecim województwem z najwyższym poziomem tego wskaźnika jest pomorskie, gdzie wskaźnik zakażeń 17 marca przekroczył 60 - w ciągu tygodnia wykryto tam co najmniej 10 363 zakażenia koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby wykrywano 63,08 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (o 0,79 więcej niż dobę wcześniej).