Komisarz UE: Europa może osiągnąć odporność zbiorową w połowie lipca

Zdaniem komisarza Unii Europejskiej Europa może uzyskać odporność zbiorową przeciw COVID-19 do lipca, gdyż oczekuje się, że nadchodzące dostawy przyspieszą dotychczasowe tempo szczepień na kontynencie. - Weźmy symboliczną datę 14 lipca. Do tego czasu mamy możliwość uzyskania odporności zbiorowej na całym kontynencie - stwierdził Thierry Breton w rozmowie z francuską telewizją TF1. - Wiemy, że aby przezwyciężyć pandemię, jest tylko jedno rozwiązanie: szczepienia. Jesteśmy na ostatniej prostej ku opanowaniu pandemii - dodał.

Thierry zauważył, że między marcem a czerwcem do krajów członkowskich Unii Europejskiej dostarczonych zostanie od 300 do 350 mln dawek szczepionek. Podkreślił także, że co najmniej 60 mln dawek ma zostać dostarczonych jeszcze w marcu.

Zdaniem komisarza UE Europa nie potrzebuje rosyjskiej szczepionki Sputnik V. - Absolutnie nie będziemy jej potrzebować - zaznaczył. Jak dodał, w Europie szczepionki produkowane są obecnie w 55 fabrykach, i to te preparaty maja pierwszeństwo w unijnym programie szczepień.