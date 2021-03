Koronawirus. Przedstawicielka WHO komentuje wątpliwości wokół szczepionki AstraZeneca

W opinii Swaminathan reputacja szczepionki AstraZeneca ucierpiała w związku z doniesieniami medialnymi.

- Tak się dzieje, gdy nauka trafia na pierwsze strony gazet i na antenę telewizji - mówiła przedstawicielka WHO w rozmowie z CNN.

- My, naukowcy przywykliśmy do czytania wyników badań, gdy są one zrecenzowane i opublikowane w magazynach naukowych. Nie nawykliśmy do nauki z komunikatu prasowego, a to dzieje się teraz - dodała.

Swaminathan wyliczała, że na świecie podano już ok. 60-65 mln dawek szczepionki AstraZeneca.

- I z pewnością nie ma związku pomiędzy wystąpieniem powszechnych zaburzeń krzepliwości lub incydentów zakrzepowych a użyciem szczepionki - podkreśliła.