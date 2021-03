Koronawirus w Polsce. Model z USA: Do 1 lipca w Polsce umrze kolejnych 25 tys. zakażonych

Blisko dwa miesiące temu, 4 lutego, ten sam model wskazywał, że do czerwca 2021 roku w Polsce umrze 48 877 osób chorych na COVID-19.

Z obecnej prognozy wynika, że przy najgorszym scenariuszu w Polsce do czerwca 2021 roku mogłoby umrzeć nawet ok. 77,8 tys. osób chorych na COVID-19. W przypadku powszechnego stosowania masek liczba zgonów do 1 czerwca wyniosłaby 73,1 tys.

Model wskazuje, że szczyt - jeśli chodzi o liczbę zgonów - czeka nas w połowie kwietnia - 18 kwietnia dobowa liczba zgonów chorych na COVID-19 w Polsce ma wynieść ok. 687, a w najgorszym scenariuszu - ponad 700.

Jeśli chodzi o dobową liczbę zakażeń (zarówno tych wykrywanych testami, jak i tych niewykrytych), to - według modelu IMHE - osiągnęliśmy właśnie szczyt - 25 marca liczba rzeczywistych zakażeń w Polsce miała wynosić ok. 74,1 tys.

30 czerwca - przy obecnym scenariuszu - liczba ta ma spaść do ok. 444, choć najgorszy możliwy scenariusz przewiduje, że będzie ona wówczas wynosić ok. 7 tysięcy.