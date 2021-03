Tomasz Grodzki o zaleceniach NFZ: Ograniczanie świadczeń to kapitulacja rządzących Fotorzepa, Jerzy Dudek

Zdaniem marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego zalecenia NFZ dotyczące ograniczenia do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo to kapitulacja rządzących. - Po to miały być otworzone w części ciągle nieuruchomione szpitale dodatkowe, aby inni chorzy niecovidowi nie cierpieli z powodu tej pandemii - mówił.