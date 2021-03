Dwa lata więzienia po udziale w proteście antycovidowym

Sąd w Kopenhadze uznał 30-letnią kobietę za winną m.in. wypowiedzi i działań, które przyczyniły się do "rażącego zakłócenia porządku publicznego, jak również użycia przemocy wobec policji".

Przed sądem przedstawiono dowody na to, że kobieta brała udział w demonstracji, która przerodziła się w zamieszki. Do uczestników wygłosiła przemówienie.

Początkowo kobieta miała trafić do więzienia na rok, ale sąd powołał się na ustawę uchwaloną pod koniec 2020 roku, która pozwala na podwojenie kary, ponieważ "miała była związana z epidemią Covid-19".

Był to pierwszy surowy wyrok związany z protestami przeciwko obostrzeniom. Kobieta płakała, gdy sąd orzekał karę.

"Czy jesteście gotowi chodzić i rozbijać miasto bez użycia agresji?" - mówiła do tłumu 30 latka. Przed kopenhaskim ratuszem doszło później do zamieszek, a młoda kobieta, matka dwójki dzieci, pozostała na czele, mimo wezwań policji do rozejścia się.