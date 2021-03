Minister zdrowia: Mogą być obostrzenia dla całej Polski. Decyzja w czwartek

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że do poniedziałku wykonano ponad 4,5 mln szczepień, przy czym ponad 2,9 mln osób pierwszą dawką i ponad 1,6 drugą dawką.

- Wszystko wskazuje na to, że jutro zaszczepimy 3-milionowego pacjenta pierwszą dawką. To jest ten cel, który stawialiśmy sobie od kilku miesięcy. Osiągamy to dwa tygodnie przed czasem - powiedział.

- Dzisiaj rozpoczęliśmy sczepienie osób z grupy „1b”, czyli osób przewlekle chorych. Trwają zapisy osób w wieku 69. Zachęcamy wszystkich seniorów do zapisów - dodał Dworczyk. - 18 marca rozpoczynamy zapisy dla seniorów w wieku 68 i 67 lat. Ci seniorzy będą szczepieni zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej szczepioną firmy AstraZeneca - mówił. Szef KPRM zapowiedział, że w ostatnim tygodniu marca zostanie wznowiona rejestracja uzupełniająca dla seniorów powyżej 70 roku życia.

Czytaj więcej:

Wzrost liczby zakażeń tydzień do tygodnia o 76 proc.

Ponad 20 tysięcy chorych na COVID-19 w szpitalach

Obecną sytuację epidemiczną komentował minister zdrowia Adam Niedzielski. - Dzisiaj mamy wyniki z niedzieli i są one niepokojące. To bardzo dynamiczny wzrost jeśli chodzi o porównanie z poprzednią niedzielą - skomentował.

- Liczba badań wykonanych w niedzielę przekroczyła 40 tysięcy co ostatnio zdarzyło się w szczycie II fali - dodał.

- O tym co zrobimy będzie decydowała dynamika zachorowań w ciągu najbliższych kilku dni - mówił minister komentując możliwość wprowadzenia obostrzeń. - Jeżeli to będzie duże przyspieszenie zachorowań, to konsekwencją będą decyzje co do obostrzeń w skali całego kraju. Dynamika rozwoju zachorowań będzie decydowała, czy będą to może jedynie rozwiązania regionalne - powiedział.