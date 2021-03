Szczepienie zmniejsza ryzyko poważnego zachorowania o 80 proc.

Opublikowane przez Public Health England dane dotyczą osób powyżej 80. roku życia. Jak poinformowano, podobne wyniki przyniosły badania przeprowadzone w Szkocji.

Sekretarz Zdrowia Matt Hancock uważa, że wyniki są "bardzo przekonujące".

Do końca lutego w Wielkiej Brytanii ponad 20 milionów ludzi otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki. To więcej niż jedna trzecia dorosłej populacji.

- To kolejny dowód pokazujący, że szczepionki zmniejszają infekcję i ratują życie - powiedziała dr Mary Ramsay, szefowa ds. szczepień w Public Health England.

- Chociaż pozostaje wiele danych do prześledzenia, jest to obiecujące i jesteśmy coraz bardziej pewni, że szczepionki mają rzeczywisty wpływ - dodała.