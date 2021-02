Czy maseczki z filtrami staną się w Polsce obowiązkowe?





Obecne wytyczne, zawarte m.in. w rządowym rozporządzeniu, nakładają obowiązek zakrywania ust oraz nosa w przestrzeni publicznej. W dokumencie jednak nie sprecyzowano, jaki rodzaj fizycznej bariery jest najbardziej skuteczny. W aktach prawnych znajduje się bowiem sformułowanie, iż twarz powinna być zakryta za pomocą odzieży lub części ubioru, masek, przyłbic bądź kasków. Najprawdopodobniej w niedługim czasie rząd wykorzysta pomysły wdrożone w innych europejskich krajach i doprecyzuje preferowany standard maseczek, jaki powinno się nosić na terytorium Polski. Za takim rozwiązaniem optuje jeden z ministerialnych doradców, prof. Andrzej Horban.

„Te wszystkie pseudoochrony trzeba wyrzucić”. Wskazywał profesor odnosząc się do osób, które preferują noszenie szalików bądź przyłbic, zamiast profesjonalnych maseczek ochronnych. Pytany na antenie TVN24 wskazał, że „pan minister wyda rozporządzenie” i apelował, by się „do niego stosować”. Słowa Andrzeja Horbana zostały jednak szybko zdementowane: najpierw przez rzecznika prasowego Ministerstwa Zdrowia, a następnie przez samego ministra, Adama Niedzielskiego. Mimo stanowczej negacji, w słowach ministra dało wyczuć się wolę do przyszłych zmian: „rzeczywiście zastanawiamy się (...) jeżeli chodzi o standard noszenia ich”. Oznacza to, że niebawem może powstać kolejne rozporządzenie, uściślające rodzaj noszonej osłony twarzy. Certyfikowane maseczki ochronne, jak to ma miejsce w Niemczech i we Francji, mogą stać się obowiązkowe także na terytorium RP.

Obowiązkowe maseczki chirurgiczne – dlaczego dopiero teraz?





Jednym z głównych powodów późnego wprowadzania klasyfikacji odpowiednich maseczek była ich dostępność. W pierwszej połowie 2020 roku dostępność profesjonalnych masek ochronnych była niewielka. „Produkty związane z rozprzestrzenianiem się CoViD-19 osiągają astronomiczne ceny” – wskazywał włoski prezes stowarzyszenia Codacons, Carlo Rienzi. Wówczas maseczki FFP2 potrafiły osiągać ceny od kilkudziesięciu, do nawet kilkuset euro za sztukę. Niechęć do generowania kłopotów z dostępnością profesjonalnych masek nie ma dzisiaj uzasadnienia. Maseczki chirurgiczne są produkowane w większych ilościach, a ich dostępność jest znacznie wyższa niż kilka miesięcy temu. O zasadności tego pomysłu mówi także prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, dr Michał Sutkowski: „Maski bawełniane niewiele pomagają”, a noszenie maseczki chirurgicznej to „z punktu widzenia medycznego jest dobrym pomysłem”.

Gdzie można zdobyć certyfikowane maseczki ochronne?





Dostępność profesjonalnych maseczek ochronnych jest dziś znacznie wyższa, a ich cena rynkowa znacznie się obniżyła. Zwiększona produkcja produktów ochronnych była kwestią przekonującą niemiecki rząd do wprowadzenia skonkretyzowanych rodzajów dozwolonych maseczek. Obecnie dozwolone jest noszenie masek medycznych, czyli jednorazowych maseczek chirurgicznych lub maseczek typu KN95/N95 bądź FFP2. Przewiduje się, iż w ciągu najbliższych tygodni pomysł zostanie przyjęty także w Polsce. Warto zatem sprawdzić dostępność maseczek chirurgicznych w sieci – aby nie okazało się, że jest za późno.

Można to wykonać w prosty sposób, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy skorzystać z wygodnej porównywarki cenowej Ceneo.pl. Na portalu znajdziemy najbardziej opłacalne warianty maseczek chirurgicznych i medycznych maseczek ochronnych, także tych zawierających profesjonalne filtry FFP2. Klasyfikacja produktów w formie listy pozwoli nam na wybranie najlepszej oferty: internauta odwiedzający podstrony uzyskuje rzeczowe informacje dot. dostępności produktu oraz rzeczywistej ceny. Co więcej, odwiedzający może sprawdzić opinie byłych użytkowników – zawierają one rzeczywiste komentarze o produkcie, co stanowi cenną wskazówkę dla kupującego.

Materiał Promocyjny