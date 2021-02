Michał Dworczyk: Ponad milion osób zaszczepionych obiema dawkami

Jak powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski, nawiązując do opóźnień oraz redukcji dostaw deklarowanych przez firmę AstraZeneca, „harmonogram szczepień poszczególnych grup społeczno-zawodowych jest uzależniony od dostaw szczepionek. - Jeżeli chodzi o harmonogram szczepień, które realizujemy, to oczywiście on musi uwzględniać realne deklarowane w rzeczywistości terminy dostaw - podkreślił i dodał, że „szczepienia kolejnym z dopuszczonych preparatów, wakcyną AstraZeneca, dawały komfort wpuszczania nowych grup, nowych populacji”. Minister zdrowia przypomniał również, że zgodnie z planem od 15 marca miały być szczepione osoby z chorobami przewlekłymi, a od 22 marca funkcjonariusze służb mundurowych. - W tej chwili trwa dyskusja, czy szczepionki AstraZeneca nie można dopuścić dla grupy 65-70, co by oznaczało, że ta grupa w pierwszej kolejności będzie szczepiona. Będziemy się starali tę grupę zaszczepić wcześniej, bądź równolegle do służb mundurowych - zapewnił.

Polska zamówiła niemal 100 mln dawek szczepionek przeciw COVID-19. Dotychczas wykonano łącznie ponad 2,8 mln szczepień. Grupą, która jest szczepiona po pracownikach służby zdrowia i seniorach, są nauczyciele. Ich szczepienia rozpoczęły 12 lutego.

Od 15 dni w Polsce rośnie średnia dobowa liczba zakażeń koronawirusem z ostatnich siedmiu dni. W ciągu ostatnich siedmiu dni Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu łącznie 55 744 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (w danych tych uwzględniamy podaną w środę rano przez ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego, informację o liczbie zakażeń wykrytych w ciągu ostatniej doby, która wyniosła 12 146) - oznacza to, że średnio w ciągu doby liczba wykrytych zakażeń wyniosła w ostatnich siedmiu dniach 7 963. Ostatni raz średnia ta była wyższa 15 stycznia (wynosiła wówczas 8 062).