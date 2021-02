Koronawirus: Stan zdrowia Donalda Trumpa był gorszy niż publicznie informowano

Jak podaje dziennik, zanim Donald Trump został przyjęty do szpitala wojskowego Walter Reed, poziom tlenu w jego krwi spadł do niebezpiecznie niskiego poziomu. Amerykański prezydent miał również problem z oddychaniem z powodu zapalenia płuc.

Lekarze rozważali podłączenie prezydenta do respiratora. Osoby, które miały wiedzę na temat zdrowia Trumpa przekazały również, że w jego płucach wykryto płyn.

Poziom tlenu w krwi spadł do ok. 80 proc., a zdaniem lekarzy można mówić o ciężkich objawach choroby, gdy saturacja spada do ok. 90 proc.

"New York Times" informuje, że prezydent był przeciwny hospitalizacji. Od asystentów miał usłyszeć, że może wyjść o własnych siłach lub ryzykować pogorszeniem stanu zdrowia, a wówczas zostałby zabrany przez agentów Secret Service.