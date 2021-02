„To było piekło”. Turyści narzekają na przepełnione Muzea Watykańskie

„Nie było dystansu, organizacji, to było szaleństwo” - napisał przewodnik Vincenzo Spina w liście do dyrekcji. O liście poinformowała włoska gazeta „La Repubblica” po tym, jak Spina opublikował go w mediach społecznościowych.

„Prowadziłem małą grupę do Muzeów Watykańskich. To, co zobaczyłem, sprawiło, że poczułem się głęboko zawstydzony” - napisał przewodnik. „Czułem się jak na peronie metra w godzinach szczytu” - dodał.

Scandalo assembramenti ai musei Vaticani: "Era un inferno". E infuria la polemica [di Valentina Lupia] [aggiornamento delle 11:13] https://t.co/s0cDYjzQsr — Repubblica Roma (@rep_roma) February 16, 2021

Negatywne recenzje pojawiły się także na portalu Tripadvisor. Turyści narzekali na „chaos” w niektórych częściach muzeów w sobotę, wskazując jako najbardziej zatłoczone miejsce Stanze Watykańskie, pokoje w północnym skrzydle Pałacu Watykańskiego, udekorowane freskami Rafaela.

Jedna z recenzujących osób napisała, że w czasie jej sobotniej wizyty zaobserwowała „całkowity brak przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z Covid-19”. „Ludzie w różnych miejscach znajdowali się w czymś w rodzaju piekielnego kręgu, bez minimalnego dystansu, wymaganego przez obowiązujące przepisy” - stwierdziła.

Według doniesień „La Repubblica” pracownicy muzeum sami przyznawali, że nie byli w stanie zapanować nad tłumami, a obwiniali za to dyrekcję muzeum, która nie odpowiedziała ani na list Spiny, ani na prośby mediów o komentarz.

Podobne sceny można było zobaczyć we włoskich muzeach w czerwcu ubiegłego roku, kiedy placówki kulturalne zostały otwarte po pierwszym lockdownie. Zamknięto je ponownie w listopadzie, w związku z drugą falą koronawirusa. Obecnie muzea we Włoszech mogą być ponownie otwierane w „żółtych strefach” od poniedziałku do piątku (w Watykanie - do soboty). Nadal obowiązują jednak ograniczenia dotyczące przemieszczania się, więc podróżowanie w celach turystycznych formalnie dozwolone jest tylko w ramach danego regionu.