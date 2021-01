Koronawirus. Ile osób zaszczepiono w Polsce na COVID 30 stycznia?

2 486 dawek szczepionki zostało zutylizowanych (od czterech dni liczba ta nie zmienia się).

Po 35 dniach szczepień średnia dobowa liczba szczepień wykonywanych w Polsce wynosi 33 055. Zakładając, że odporność stadną uzyskuje się przy zaszczepieniu ok. 70 proc. populacji (w Polsce oznaczałoby to konieczność zaszczepienia 26 847 921 osób, a więc wykonania 53 695 842 szczepień, ponieważ dopuszczone obecnie do użycia w Polsce szczepionki wymagają podania dwóch dawek) do poziomu odporności stadnej w Polsce brakuje jeszcze 52 538 911 szczepień. Biorąc pod uwagę obecną dobową średnią liczbę szczepień zajęłoby to ok. 1 589 dni, a więc niecałe 4,5 roku.

Rząd zapewnia jednak, że liczba szczepień zwiększy się znacząco po pierwszym kwartale 2021 roku w związku z szybszym tempem napływu szczepionek do Polski.