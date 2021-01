Koronawirus. Dr Grzesiowski: Myślę, że służby ktoś dopisał do szczepień na COVID w ostatniej chwili

- Jeśli chcemy coś zrobić dobrze, to niekoniecznie znaczy bardzo prosto. Jeśli przyjmujemy jedno kryterium - np. wykonywany zawód - to wtedy wychodzą różne rzeczy - mówił.

- Jeżeli strategia była oparta na ocenie ryzyka, to młodzi, zdrowi oficerowie służb nie mogą być szczepieni przed osobami starszymi i schorowanymi - mówił.

Ekspert zwrócił uwagę, że "wśród prokuratorów dałoby się wydzielić osoby narażone (na ostry przebieg COVID-19 - red.) ze względu na wiek" ale, "co do zasady, prokuratorzy jako cywilna służba powinna być w tym samym zakresie szczepiona jak inne grupy, czyli pod kątem analizy ryzyka".

Dr Grzesiowski wyraził opinię, że "służby jako całość, (...) ten blok nie był planowany w strategii, myślę, że to zostało dołączone do rozporządzenia w ostatniej chwili". Jak dodał należałoby wyjaśnić, na którym etapie dopisano służby mundurowe do etapu I szczepień.