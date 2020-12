Morawiecki: Będziemy zapraszać do szczepień

Szef rządu zapowiedział, że tuz po świętach rozpocznie się w Polsce Narodowy Program Szczepień - ma to być najpoważniejsze zadanie logistyczne w historii ostatnich lat.

Pierwszą grupą, która zostanie zaszczepiona - grupą 0 - będą medycy. Dotychczas zgłosilo się ich do zaszczepienia ok. 300 tys. osób, ale nabór wciąż trwa.

- Jeżeli będzie brakowało chętnych do zaszczepienia się przeciwko Covid-19 grupach priorytetowych, to będziemy zapraszać do szczepień kolejne grupy, żeby jak najmniej dawek się marnowało - powiedział premier.

Według Morawieckiego do końca grudnia do Polski trafi kolejne 300 tys. szczepionek. Do końca stycznia- 1,5 mln - co pozwoli do tego czasu zaszczepić ok. 750 tys. pacjentów.