Szczepionki przeciw COVID-19 przechowywane w 45-letniej lodówce. "Można ją zamknąć na kłódkę"

Jak informuje portal en24news.com, szczepionki transportowano i przechowywano między innymi w 45-letniej lodówce produkcji radzieckiej. Co więcej, z Sofii do Płowdiwu preparat miał być przewożony w ciężarówce oklejonej reklamami wyrobów mięsnych, której przeznaczeniem jest przewożenie parówek i kiełbasy. Jak wyjaśnił dr Vanya Mancheva, dyrektor Regionalnego Instytutu Zdrowia w Płowdiwie, lodówka, w której przechowywano szczepionkę „była jedyną, którą można zamknąć na kłódkę”.

W pierwszej fazie szczepieniami w Bułgarii zostanie objętych 4500 osób. Jak poinformował minister zdrowia Kostadin Angełow, na liście szczepień jest już 45 tys. pracowników medycznych. Liczba ta stale jednak rośnie. W grupie nauczycieli, którzy będą szczepieni w lutym, jest natomiast 17 tys. chętnych.

W obecności kamer telewizyjnych zaszczepił się już minister Angełow, przedstawiciel Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej oraz dyrektorzy największych szpitali w Sofii.

Latest news in Bulgaria. The covid-19 vaccines were delivered in hotdogs buses. pic.twitter.com/PXtNoMjTAi