Koronawirus. W RPA wykryto mutację wirusa SARS-CoV-2. "Napędza drugą falę"

RPA jest krajem z największą liczbą wykrytych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Afryce (zbliża się ona do 900 tysięcy).

WHO poinformowała w piątek, że jest w kontakcie z badaczami z RPA, którzy zidentyfikowali nowy szczep koronawirusa.

Organizacja podkreśla, że na razie nic nie wskazuje na to, by zmiany jakie zaszły w wirusie zmieniły sposób w jaki nowy szczep się zachowuje - to ważna informacja z perspektywy skuteczności opracowywanych szczepionek na COVID-19.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nowy szczep koronawirusa rozprzestrzenia się szybciej.

Genetyk Prof. Tulio de Oliviera na antenie południowoafrykańskiej telewizji mówił, że mutacja koronawirusa wykryta w RPA wykazuje "podobieństwa" do mutacji wykrytej w Wielkiej Brytanii.