Prezydent Chile zapłaci 3,5 tys. dolarów za selfie bez maski

Selfie z Pinerą pojawiło się w mediach społecznościowych na początku grudnia. Prezydent Chile przeprosił za swoje zachowanie, Wyjaśnił, że spacerował samotnie po plaży w pobliżu swojego domu w miasteczku Cachagua, kiedy pewna kobieta rozpoznała go i poprosiła o wspólne zdjęcie.

Na wykonanym zdjęciu można zobaczyć prezydenta i kobietę, którzy stoją blisko siebie w słoneczny dzień, bez masek.

To nie pierwsza wpadka wizerunkowa Pinery. Wcześniej został sfotografowany pizzerii podczas protestów przeciwko nierównościom, które wybuchły w Santiago w zeszłym roku. Później widziano go pozującego do zdjęć na placu, który był centrum demonstracji po tym, jak pandemia zmusiła demonstrantów do pozostania w domu.

Koronawirus zbierał szczególnie duże żniwo w Chile w maju i czerwcu, podczas zimy na półkuli południowej. Później ustąpił, aż do listopada. Obecnie liczba przypadków zakażeń ponownie rośnie, co pociąga za sobą nowe ograniczenia.

W Chile wykryto łącznie prawie 600 tys. przypadków zakażeń. Zmarło ponad 16 tys. chorych z Covid-19.