Polska i świat walczą z koronawirusem - relacja z 13 listopada AFP

Liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wykrytych w Polsce wzrosła do 641 496, liczba zgonów osób zakażonych - do 9 080 *** 7 listopada resort zdrowia poinformował o 27 875 przypadkach koronawirusa wykrytych w ciągu doby - to dobowy rekord *** 7 listopada w Polsce weszły w życie nowe obostrzenia - w galeriach handlowych zamkniętych jest większość sklepów, hotele mogą przyjmować jedynie gości podróżujących w celach służbowych *** Obostrzenia te mają obowiązywać do 29 listopada *** Na całym świecie przekroczyła 52,5 mln zakażeń koronawirusem *** Liczba zgonów pacjentów z Covid-19 przekroczyła 1,29 mln osób.