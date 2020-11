Poseł PiS Bolesław Piecha mówi o tym co się stanie jeśli zabraknie respirat

- To po prostu zamknięcie nas w domach. Czyli to co jest istotą w zwalczaniu każdej epidemii, jeżeli nie mamy na nią lekarstwa, to przeciwdziałamy jak tysiąc, czy setki lat temu, izolujemy jednych od drugich, grupy bardziej ryzykowne od mniej ryzykownych - tłumaczył Piecha.

Piecha ostrzegał jednocześnie, że jeśli zabraknie wolnych respiratorów dla chorych na COVID-19 wówczas "trzeba będzie pewnie wybierać" czy podłączać do respiratora starszego chorego czy osobę młodszą.

- Respirator nie jest cudownym lekarstwem, pomaga w 50-60 proc. przypadków i potrafi zrobić ogromne szkody na zdrowiu. To nic, że przeżyjemy respirację, potem może być zwłóknienie płuc i jeszcze większe problemy - zaznaczył.

Sytuacja, w której lekarze musieli wybierać chorych, których będą podłączać do respiratorów miała miejsce wiosną we Włoszech, Hiszpanii, doniesienia o takich przypadkach pojawiały się też w Wielkiej Brytanii. We Włoszech, gdzie doszło do przeciążenia systemu ochrony zdrowia w związku z lawinowo rosnącą liczbą zakażeń, śmiertelność z powodu COVID-19 wzrosła do poziomu powyżej 10 procent.