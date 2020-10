Rosja szerzy dezinformację o brytyjskiej szczepionce

W ramach prowadzonej kampanii, na którą składają się zdjęcia, memy i nagrania wideo, sugeruje się, że szczepionka może zmienić ludzi w małpy.

Zdaniem "The Times" Rosja atakuje państwa, w których chce sprzedać swoją szczepionkę Sputnik V.

- Dezinformacja jest wyraźnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego - powiedział Pascal Soriot, dyrektor naczelny AstraZeneca, giganta farmaceutycznego, który planuje masową produkcję brytyjskiej szczepionki, jeśli zostanie ona dopuszczona do użytku publicznego.

- Wzywam wszystkich do korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, do zaufania agencjom regulacyjnym i do pamiętania o ogromnych korzyściach, jakie szczepionki i leki przynoszą ludzkości - dodał.