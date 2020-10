Sopot czerwoną strefą. Obostrzenia w Gdańsku, Szczecinie i Kielcach

W pierwszej połowie sierpnia rząd wprowadził nowe zasady w związku z epidemią. Kraj został podzielony na strefy: zieloną, żółtą, czerwoną i niebieską. W żółtej i czerwonej wprowadzono dodatkowe obostrzenia, strefa niebieska obejmuje miejsca zagrożone wprowadzeniem restrykcji.

Resort dokonał podziału według liczby nowych przypadków SARS-CoV-2 na 10 tys. mieszkańców. Jeśli w ciągu dwóch tygodni zakażeń jest więcej niż 12 na 10 tys. osób, to powiat klasyfikowany jest jako czerwony, jeśli od 6 do 12 - jako żółty, a jeśli mniej niż 6 - to jako zielony.

Lista jest aktualizowana co tydzień. Na obecnie obowiązującej jako czerwone sklasyfikowano dwa powiaty, jako żółte - dziewiętnaście i jako niebieskie - dziesięć.

W czwartek kolejne zmiany na liście powiatów "żółtych", "czerwonych" i "niebieskich" ogłosił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.