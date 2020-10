Holandia: Nowa liczba ofiar COVID-19. Wyższa od oficjalnej

Osoby, które zmarły z symptomami COVID-19, u których nie przeprowadzono jednak testu na obecność wirusa, nie są ujmowane w tych statystykach.

Tymczasem holenderski urząd statystyczny, w oparciu o informacje od lekarzy na temat przyczyn śmierci pacjentów podaje, że od marca do końca czerwca w wyniku COVID-19 zmarło 7797 osób, a kolejnych 2270 zmarło przy podejrzeniu, że przyczyną śmierci było zakażenie koronawirusem.



The statistics office says that the figures differ because in some cases doctors reported the cause of death as COVID-19 based on clinical observations but without carrying out a test. It added that some local health authorities may have reported COVID-19 deaths later.