Wielka Brytania wprowadza kwarantannę dla osób z Polski AFP

Turcja i Polska zostały usunięte z brytyjskiej listy państw wolnych od konieczności odbycia kwarantanny. Osoby przebywające w tych krajach mają czas do soboty rano, by wrócić do Wielkiej Brytanii bez konieczności 14-dniowego przebywania w izolacji.