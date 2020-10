Minister zdrowia Włoch: Obostrzenia musza wrócić. Maski wszędzie?

Liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wykrywanych we Włoszech w ciągu doby rośnie od dziewięciu tygodni - obecnie wykrywanych jest we Włoszech ponad 2 tysięcy zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 dziennie (od 1 października). Tymczasem jeszcze 10 sierpnia liczba zakażeń koronawirusem wykrytych w ciągu doby wyniosła 259.

Nowe obostrzenia mają zostać ogłoszone przez włoski rząd w środę. Przewiduje się, że oprócz powszechnego nakazu noszenia masek rząd ograniczy liczebność zgromadzeń publicznych.

Rząd chce też przedłużenia stanu zagrożenia epidemicznego we Włoszech do 31 stycznia.

Speranza mówił, że obecny wzrost liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 we Włoszech związany jest przede wszystkim ze spotkaniami przyjaciół i współpracowników, co sprawia, ze rośnie potrzeba wywierania presji na ludziach, by nosili maski przy kontaktach z osobami, które nie mieszkają z nimi w jednym gospodarstwie domowym.

Obecnie liczba aktywnych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 we Włoszech wynosi ok. 58900, podczas gdy dwa miesiące temu było to ok. 12600.