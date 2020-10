W strefie czerwonej 38 powiatów. Nowa lista resortu zdrowia

W pierwszej połowie sierpnia rząd wprowadził nowe zasady w związku z epidemią. Kraj został podzielony na strefy: zieloną, żółtą, czerwoną i niebieską. W żółtej i czerwonej wprowadzono dodatkowe obostrzenia, strefa niebieska obejmowała miejsca zagrożone wprowadzeniem restrykcji.

Resort dokonał podziału według liczby nowych przypadków SARS-CoV-2 na 10 tys. mieszkańców. Jeśli w ciągu dwóch tygodni zakażeń jest więcej niż 12 na 10 tys. osób, to powiat klasyfikowany jest jako czerwony, jeśli od 6 do 12 - jako żółty, a jeśli mniej niż 6 - to jako zielony.

Lista jest aktualizowana co tydzień. Na obecnie obowiązującej jest 17 "czerwonych" powiatów (w tym Sopot) i 34 "żółtych" ( w tym Gdańsk, Szczecin i Kielce).

W czwartek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że od soboty 10 października strefa żółta zostaje rozszerzona na cały kraj. - Dziś w strefie żółtej byłoby ok. 100 powiatów - tłumaczył szef rządu.