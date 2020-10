Opozycja o odwiedzinach Czarnka w szpitalu: Jego ból jest lepszy niż twój

W sobotę powołany na stanowisko ministra edukacji i szkolnictwa wyższego Przemysław Czarnek został wpuszczony na oddział Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie, aby odwiedzić swoją babcię. W poniedziałek u posła PiS potwierdzono koronawirusa. Obecnie na oddziale 90 proc. pacjentów jest zakażonych.

Doniesienia skomentowali politycy opozycji.

"Odwiedziny w szpitalu wbrew zakazom, czyli PiSowskie beztrybie i buta posła Czarnka w całej okazałości. Na to nie ma szczepionki" - napisał Grzegorz Schetyna.

"Mamy, które chciały wejść do szpitala, by móc zajmować się swoimi dziećmi, musiały uciec się do protestu. Poseł Czarnek nie musiał protestować. Przyszły minister edukacji odwiedził w szpitalu babcię, bo są równi i równiejsi. A niektórzy po prostu nieodpowiedzialni" - napisała Agnieszka Pomaska.

"Najpierw Łukasz Szumowski w Aninie a teraz Przemysłąw Czarnek w Lublinie. Po obu tych wizytach w szpitalach pozostał koronawirus, zarażeni pacjenci i personel. Kwarantanna i zaburzenie pracy szpitala. Super przykład daje władza, ale jeśli oni słuchają Mateusza Morawieckiego, że wirus jest w odwrocie..." - skomentował Sławomir Neumann.

"Przesłałem prokuratury, w formie elektronicznej, zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa z art. 160 § 1 k.k. przez Przemysława Czarnka. Jutro z samego rana złożony zostanie odpowiedni dokument" - zapowiedział Adam Szłapka.

Katarzyna Lubnauer swoje pytania skierowała do premiera Morawieckiego. "Czy tak nieodpowiedzialny człowiek może odpowiadać za MEN? Czy człowiek, który łamie zasady może odpowiadać za wychowanie wszystkich dzieci w Polsce?" - napisała wiceprzewodnicząca Klubu Koalicji Obywatelskiej.

"To nie LGBT niszczy polskie rodziny. Wystarczy wpuścić pana Czarnka do szpitala" - ocenił Leszek Miller.