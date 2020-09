Seul: Uczniowie wracają do szkół, liczba zakażeń spada

Nauka w szkołach na terenie obszaru metropolitalnego Seulu została wznowiona w trybie hybrydowym, aby ograniczyć liczbę uczniów w klasach - część uczniów będzie się uczyć zdanie, a w szkole będą pojawiać się do dwóch razy w tygodniu.

W ciągu ostatniej doby w Korei Południowej wykryto 70 nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - to drugi dzień pod rząd, gdy w kraju wykryto mniej niż 100 nowych zakażeń.

Korea Południowa zdołała wiosną opanować pierwszą falę epidemii koronawirusa dzięki reżimowi ścisłej kwarantanny, jednak w sierpniu doszło do nawrotu epidemii, co doprowadziło do przywrócenia części obostrzeń.