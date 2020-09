Koronawirus w Polsce. Rząd ogłasza nowe obostrzenia

W ciągu ostatniego tygodnia w kraju przybyło 1,2 tys. łóżek dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Resort planuje zmianę schematu postępowania z pacjentami, u których test na SARS-CoV-2 dał wynik pozytywny - pacjenci bezobjawowi lub skąpoobjawowi będą mogli być izolowani w domu. Minister ogłosił także zmianę obostrzeń obowiązujących w strefach zielonej, żółtej i czerwonej. Zmiany dotyczą zmniejszenia liczby osób na weselach, ograniczenia czasu pracy lokali gastronomicznych w strefie czerwonej oraz wprowadzenia obowiązku zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu w strefie żółtej.

Konferencja dotyczy nowych obostrzeń, liczby łóżek w szpitalach i nowej metodzie postępowania z osobami zakażonymi. - Dezynfekcja, dystans, maska - to bardzo ważny aspekt walki z pandemią - powiedział minister zdrowia. Przyznał, że mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem i dodał, że należy spodziewać się utrzymania tego trendu. Ocenił, że to konsekwencja "powrotu do normalności". - Rośnie liczba interakcji społecznych - dodał. Dowiedz się więcej:

Epidemia w Polsce: Zmarło 36 osób, wykryto 1 326 nowych zakażeń Adam Niedzielski mówił, że resort zdrowia monitoruje rozwój epidemii "we wszystkich wymiarach" tego zjawiska. Dodał, że najważniejsze wskaźniki to liczba zajętych łóżek i respiratorów. - Staramy się tutaj działać proaktywnie, a nie reaktywnie. Nie spodziewamy się, by łóżek zabrakło - zapewnił. Zastrzegł, że mogą pojawić się sytuacje przejściowe, gdy w jednym ze szpitali łóżka może zabraknąć. Poniżej dalsza część artykułu

Więcej łóżek covidowych Minister poinformował, że jest ponad 8 tys. łóżek dla pacjentów z COVID-19, których jest obecnie ponad 2,3 tys. Podkreślił rolę koordynatorów w kwestii dysponowania łóżkami. Przekazał, że w skali kraju jest ponad 800 łóżek z respiratorami. Przewidując rozwój epidemii zwiększona zostanie "skala łóżkowa" - ogłosił minister, Niedzielski mówił, że ostatnio najwięcej nowych zakażeń jest w woj. małopolskim. Tam przybyło 335 nowych miejsc w placówkach (wzrost o ponad 70 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem). W Małopolsce ma przybyć kolejne 211 łóżek. Procentowo podobne zwiększenie mam miejsce w woj. kujawsko-pomorskim - powiedział Niedzielski. Największy przyrost dotyczy woj. pomorskiego, gdzie zostanie powołany szpital wysokospecjalistyczny. W Pomorskiem ma przybyć 335 łóżek, w woj. wielkopolskim - o 80. - Łącznie w ciągu ostatniego tygodnia udało nam się zwiększyć potencjał o ponad 1,2 tys. łóżek - powiedział minister zdrowia.

Izolacja w domu - Skala rozwoju pandemii ma swoje konsekwencje - mówił Niedzielski. Poinformował o planach zmiany sposobu prowadzenia pacjenta zakażonego koronawirusem. Ocenił, że obecny schemat bardziej pasuje do sytuacji, gdy nowych zakażeń dziennie jest ok. 500. - Modyfikujemy schemat. Dotyczy to momentu, gdy pacjent wie, że ma pozytywny wynik testu. Do tej pory pacjent był kierowany do szpitala zakaźnego. Chcemy to zmienić. Pacjent z wynikiem wraca do lekarza rodzinnego lub do lekarza na poziomie pierwszym szpitalnictwa covidowego. Lekarz docenia tam oceny, na ile przebieg zachorowania ma charakter ciężki, lekki, analizując objawy. Jeśli przebieg jest bez- lub skąpoobjawowy, to prawem lekarza jest podjęcie decyzji o izolacji - tłumaczył minister. Dodał, że taki pacjent trafi na izolację domową, gdzie będzie pod opieką lekarza rodzinnego (będzie mógł uzyskać teleporadę). W przypadku wyraźnych objawów lekarz będzie mógł kierować pacjenta do szpitala zakaźnego lub szpitala drugiego lub trzeciego poziomu (wysokospecjalistycznego). - Chcielibyśmy, żeby ten nowy schemat wszedł w życie w przyszłym tygodniu - oświadczył minister zdrowia.

Nowe obostrzenia Adam Niedzielski odniósł się także do tematu obostrzeń, które obowiązują w pewnych miejscach Polski w związku ze wzrostem liczby zakażeń. - Nowe obostrzenia. Zachowujemy logikę interwencji punktowej. Będziemy reagowali w strefach. Do tej pory polityka obostrzeń była stabilna - mówił. - Dzisiaj zmieniamy nastawienie. Będziemy zaostrzali politykę, ale strefowo. W zależności od strefy, od skali, od liczby nowych zachorowań. Propozycja nowych narzędzi jest następująca: jeśli chodzi o ograniczenie zgromadzeń i wesel w strefie zielonej limit zostanie zredukowany ze 150 do 100 osób - powiedział. W strefie żółtej limit zostanie zmniejszony do 75 osób, w czerwonej pozostanie limit 50 osób. W strefie czerwonej pojawi się nowe obostrzenie - "nowy typ obostrzenia, którego jeszcze nie było w regulacjach" - punkty gastronomiczne, restauracje, bary i puby nie będą mogły działać po godz. 22:00. - Kończy się sezon letni, ogródki powoli są likwidowane, a ogródki zapewniały większy poziom bezpieczeństwa i mniejsze ryzyko tym samym transmisji koronawirusa. Ponieważ te "imprezy" będą się przenosiły do lokali chcemy, żeby to odbywało się w ograniczonym czasie - tłumaczył Niedzielski. Kolejna modyfikacja obostrzeń to wprowadzenie obowiązku zasłaniania ust i nosa także w strefie żółtej. Dotychczas taki obowiązek był tylko w strefie czerwonej. - Stosowanie reguły DDM, czyli "dezynfekcja, dystans, maseczki" to naprawdę mechanizm społecznej odpowiedzialności, który pozwala bronić się skutecznie przed eskalacją pandemii - stwierdził minister zdrowia. - Proszę nie dać się nabierać na głosy nieoparte na dowodach naukowych - maseczka jest realnym narzędziem obrony przed koronawirusem w skali ogólnospołecznej - dodał. Nowe obostrzenia mają być ogłoszone w formie rozporządzenia, które ma zostać przygotowane w tym tygodniu.

W pierwszej połowie sierpnia rząd wprowadził nowe zasady w związku z epidemią. Kraj został podzielony na strefy: zieloną, żółtą, czerwoną i niebieską. W żółtej i czerwonej wprowadzono dodatkowe obostrzenia, strefa niebieska obejmuje miejsca zagrożone wprowadzeniem restrykcji. Resort dokonał podziału według liczby nowych przypadków SARS-CoV-2 na 10 tys. mieszkańców. Jeśli w ciągu dwóch tygodni zakażeń jest więcej niż 12 na 10 tys. osób, to powiat klasyfikowany jest jako czerwony, jeśli od 6 do 12 - żółty, a jeśli mniej niż 6 - to zielony. Lista jest aktualizowana co tydzień. Na obecnie obowiązującej jako czerwone sklasyfikowano dwa powiaty, jako żółte - dziewiętnaście i jako niebieskie - dziesięć. Dowiedz się więcej: Dwadzieścia jeden powiatów z obostrzeniami. Nowa lista We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1 326 nowych przypadkach SARS-CoV-2 w Polsce. Od poniedziałku z powodu COVID-19 zmarło sześć osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 30. Łącznie zakażenie koronawirusem w naszym kraju testy potwierdziły u 89 962 osób, 2 483 osoby zakażone zmarły.