Niemcy zaostrzają przepisy, ale nie zamykają kraju

Kanclerz Angela Merkel chce za wszelką chcę uniknąć ponownego zamykania całego kraju. Mówiła o tym po spotkaniu z przywódcami 16 krajów związkowych. Utrzymanie gospodarki ma być dla władz priorytetem.

Merkel ostrzegła, że przy zachowaniu obecnej tendencji, może dojść do ponad 19 tysięcy zakażeń dziennie.

We wtorek w Niemczech odnotowano 2089 nowych zakażeń. Od początku epidemii testy wykazały 287 421 zakażeń, zmarło 9 471 osób.

- Wiele się nauczyliśmy i dobrze przetrwaliśmy lato, ale wiemy, że przed nami trudniejszy okres - jesień i zima - a stopniowy wzrost, w niektórych obszarach znaczny wzrost zakażeń, jest powodem do niepokoju - powiedziała Merkel.

Zgodnie z nowymi przepisami prywatne spotkania będą ograniczone do 25 uczestników, a publiczne do 50. Będzie to dotyczyło obszarów, gdzie w ciągu siedmiu dni wskaźnik zakażeń wynosi 35 na 100 tys. mieszkańców.