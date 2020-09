Epidemia koronawirusa: Nowa lista powiatów z obostrzeniami

O wprowadzeniu nowych zasad w związku z epidemią rząd poinformował w pierwszej połowie sierpnia. - Wprowadzamy nowe obostrzenia w sposób zregionalizowany - mówił ówczesny wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Zaznaczył, że kraj podzielony został na trzy strefy - zieloną, żółtą i czerwoną.

Resort dokonał podziału według liczby nowych przypadków SARS-CoV-2 na 10 tys. mieszkańców. Jeśli zakażeń jest więcej niż 12 na 10 tys. osób, to powiat klasyfikowany jest jako czerwony, jeśli od 6 do 12 - żółty, a jeśli mniej niż 6 - to zielony.

Lista jest aktualizowana co tydzień.

Na obowiązującej od 12 września liście żaden powiat nie został umieszczony w strefie czerwonej, trzy miejsca zaliczono do strefy żółtej, zaś zagrożonych dodatkowymi obostrzeniami ("niebieskich") było pięć powiatów.