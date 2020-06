Szef WHO: Pandemia koronawirusa przyspiesza

Jak pisze agencja Associated Press, Tedros Adhanom Ghebreyesus podczas wirtualnej konferencji World Government Summit przestrzegał przed upolitycznianiem pandemii. - Największym zagrożeniem nie jest wirus sam w sobie, ale brak globalnej solidarności i przywództwa. Nie możemy pokonać pandemii w podzielonym świecie - zaznaczył. - Wiemy, że pandemia to coś więcej niż kryzys epidemiczny, to także kryzys ekonomiczny, społeczny, a w wielu państwach i polityczny. Jej skutki będą odczuwalne przez dekady - dodał. Wezwał rownież rządy i społeczeństwa, aby przygotowały się na ewentualne pandemie w przyszłości. Zdaniem szefa WHO nie jesteśmy na to gotowi, a mogą mieć tragiczne skutki.

