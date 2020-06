Rosja: Dobowa liczba zakażeń spadła poniżej 7 tysięcy

W ciągu minionej doby na COVID-19 w Rosji zmarło 176 osób - łączna liczba ofiar epidemii wzrosła w tym kraju do 8781.

Ostatni raz w Rosji niższą od 7 tysięcy liczbę dobowych zakażeń wykryto 29 kwietnia.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że liczby zakażeń spadają i mamy nadzieję, że ten trend się utrzyma w nadchodzących dniach i tygodniach - oświadczyła wicepremier Rosji Tatiana Golikowa.

Wyrażony procentowo wzrost liczby zakażonych w Rosji wyniósł 1,1 proc. - najmniej od początku epidemii.

Golikowa zaapelowała jednocześnie o to, by "próbować ratować życie chorych do samego końca", wskazując na wciąż wysoką liczbę ofiar epidemii w Rosji.