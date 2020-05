Amerykanie sceptyczni wobec wyniku chińskiej szczepionki

W badaniu opublikowanym w magazynie medycznym "The Lancet" naukowcy ogłosili, że ich szczepionka była dobrze przyjęta i wygenerowała odpowiedź immunologiczną przeciwko koronawirusowi.

Szczepionka, opracowana przez CanSino Biological Inc. i Beijing Institute of Biotechnology, została przetestowana na 108 zdrowych, niezakażonych dorosłych w wieku od 18 do 60 lat w Wuhan w Chinach.