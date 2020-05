Epidemia: Bruksela mogła doprowadzić w Polsce do tragedii

Jednak 26 marca, w 25. rocznicę zawarcia porozumienia z Schengen, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ostro skrytykowała w wystąpieniu w Parlamencie Europejskim taką strategię. Europa może w sposób skuteczny i skoordynowany odpowiedzieć na pandemię tylko, jeśli nasz wspólny rynek i strefa Schengen będą działały tak, jak powinny: kryzys, który nie zna granic nie może być rozwiązany poprzez wprowadzania barier między nami - uznała.

Póki co kraje Europy Środkowej odniosły jednak niepomiernie większy sukces w walce z pandemią od państw położonych bardziej na zachód i południe. O ile pod koniec kwietnia w Hiszpanii zanotowano przynajmniej 517 zgonów na milion mieszkańców z powodu pandemii, we Włoszech 453, we Francji 353 a w Wielkiej Brytanii 325 to w Polsce 16, na Słowacji 4, w Czechach 21 a w Austrii 65.

Zdaniem Czypionki kluczowych elementem tego sukces była błyskawiczna i radykalna odpowiedź rządów Europy Środkowej na pandemię, na co nie zdobyły się władze Włoch, Francji czy Wielkiej Brytanii.

Miesiąc od krytyki Von der Leyen wciąż nie wiadomo, kto konkretnie w unijnych instytucjach doradził jej taką strategię i czy ta osoba zostanie w jakikolwiek sposób pociągnięta do odpowiedzialności.