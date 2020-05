Brazylia: Nowa konkwista Indian

Wirusa przywlokła 11 marca do dwumilionowego miasta otoczonego bezkresem puszczy tropikalnej 49-letnia kobieta, która przyleciała z Londynu. Dziś w Parque Taruma w pośpiechu chowanych jest mniej więcej sto osób dziennie, trzykrotnie więcej niż zwykle. A to niejedyny cmentarz Manaus.

Miasto może jednak okazać się zaczątkiem znacznie większej tragedii. Kilka dni temu z inicjatywy fotografa Sebastiao Salgado apel o powstrzymanie „ludobójstwa” plemion indiańskich wystosowały do prezydenta Jaira Bolsonaro czołowe gwiazdy show-biznesu, w tym Madonna, Brad Pitt i Paul McCartney. To nie jest język, który lubią Brazylijczycy: naród przynajmniej równie dumny co Polacy.

Salgado ostrzega, że w głębi puszczy żyją przynajmniej 103 plemiona, które nigdy nie miały kontaktu z cywilizacją. Jeśli za pośrednictwem kłusowników czy robotników wycinających lasy wirus do nich dotrze, nic nie powstrzyma tragedii. Fotograf przypomina, że Espanola (dzisiejsze Haiti), pierwsza wyspa, do której dotarł w 1492 Krzysztof Kolumb, była zamieszkała przez przeszło milion osób, ale z powodu przywleczonych z Europy przez marynarzy chorób zakaźnych (grypie, odrze, ospie), na które nie byli uodpornieni tubylcy, jej ludność w ciągu 20 lat stopniała do ledwie 20 tysięcy. Teraz koronawirus może przynieść podobne spustoszenie. Dlatego zdaniem Salgado Bolsonaro powinien posłać armię, aby zabronić dostępu intruzom do Amazonki.