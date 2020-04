Hiszpania: Liczba zgonów z powodu COVID-19 stabilizuje się

We wtorek hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia informowało o śmierci 430 osób zakażonych. Łączna liczba ofiar COVID-19 wzrosła w Hiszpanii do 21717.

Z komunikatu opublikowanego w środę wynika, że liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wzrosła w Hiszpanii w ciągu doby o 4211. To o 243 więcej niż poprzedniego dnia. Łącznie zakażenie SARS-CoV-2 stwierdzono u ponad 208 tys. osób. W ostatnim czasie dobowe przyrosty utrzymują się na poziomie ok. 2 proc.

W środę odnotowano także 4,1-proc. wzrost liczby osób zakażonych przyjętych do szpitali - we wtorek wzrost ten wynosił 2,4 proc. Liczba ozdrowieńców wzrosła w Hiszpanii do 85,9 tys.

W drugiej połowie maja wprowadzone w ramach walki z epidemią ograniczenia mają zostać łagodzone - zapowiedział premier Pedro Sanchez. Zastrzegł, że restrykcje zostaną przywrócone, jeśli sytuacja epidemiczna znów się pogorszy.

We wtorek wieczorem hiszpański rząd zgodził się złagodzić zakaz wychodzenia z domów obowiązujący dzieci. Osoby do 14. roku życia będą mogły wychodzić na krótkie spacery pod opieką dorosłego.