Hiszpania: Burmistrz złamał obostrzenia i ugryzł policjanta. Zrezygnował ze stanowiska

Burmistrz Alex Pastor López został przyłapany we wtorek, gdy jechał samochodem po Barcelonie (Badalona to jej przedmieścia). Kiedy zatrzymała go policja, nie był w stanie uzasadnić swojej podróży. Nie zgodził się także na wykonanie badania alkomatem, a nawet ugryzł jednego z funkcjonariuszy - wynika z doniesień katalońskich mediów, cytujących władze.

