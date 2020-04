Premier Szkocji: Życie długo nie wróci do normy

- Powrót do normalności, takiej, jaką znamy nie nastąpi w najbliższej przyszłości... To do czego będziemy dążyć to znalezienie nowej normalności, życia obok wirusa w taki sposób, by utrzymywać go pod kontrolą.

- Utrzymywanie dystansu społecznego i ograniczanie kontaktu z innymi będą nam towarzyszyć długi, z pewnością do czasu znalezienia sposobu leczenia i przede wszystkim szczepionki, które umożliwią inne rozwiązania - oceniła.

- To zaś oznacza, że potrwa to do końca roku lub nawet dłużej - dodała.

Sturgeon przedstawiła też rozwiązania, które mogą umożliwić łagodzenie obostrzeń: przemeblowanie klas w szkołach i zmiany sposobu pracy w biurowcach. Chodzi o to, aby między ludźmi w biurach i interesantami zachowane były dwa metry odległości. Sturgeon nie wykluczyła też, że do szkół wróciłaby tylko część dzieci.