Nowy Jork: Najniższy dobowy bilans zgonów od 31 marca

Gubernator podkreślił, że jakakolwiek ostateczna decyzja będzie uwarunkowana spadkiem liczby pacjentów od dziś do 15 maja.

Zgodnie z planem władz po 15 maja mają ponownie być otwarte sektory budownictwa i produkcji. Kolejne złagodzenie przepisów, które obejmowałoby większość biur, można wprowadzić po dwóch tygodniach, gdy okaże się, że pierwsza faza nie doprowadziła do ponownego wzrostu zachorowań.

Wcześniej gubernator Nowego Jorku zapowiedział, że jakiekolwiek złagodzenie środków będzie miało miejsce najpierw na północy stanu, a nie w regionie Nowego Jorku, który jest zdecydowanie najbardziej dotkniętym obszarem w Stanach Zjednoczonych . Poinformował, że każde potencjalne ponowne otwarcie Nowego Jorku, najbardziej zaludnionego miasta w kraju, może wymagać koordynacji z władzami sąsiednich stanów - New Jersey i Connecticut.

Liczba osób, które przebywają w szpitalach z powodu koronawirusa oraz pacjentów podłączonych do respiratorów sukcesywnie spada od dwóch tygodni - podkreślił Cuomo.

Dzień wcześniej w stanie Nowy Jork z powodu COVID-19 zmarło 367 chorych. W całym stanie koronawirus doprowadził do śmierci niemal 17 tys. osób.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wcześniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawił się w Wuhan prawdopodobnie w połowie listopada 2019 roku

Pierwszym dużym ogniskiem epidemii koronawirusa był targ z owocami morza w Wuhan, który władze zamknęły 1 stycznia w związku z rozpowszechnianiem się choroby.

Na początku stycznia władze Chin oficjalnie przyznały, że zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzęcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, że wirus przeniósł się ze zwierząt na człowieka w wyniku jedzenia mięsa dzikich zwierząt: nietoperzy, węży lub łuskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywoływanej przez koronawirus to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest łagodny i przypomina przebieg grypy. WHO szacuje śmiertelność nowego koronawirusa na poziomie ok. 3,4 proc. (w przypadku grypy - 0,1 proc.).

W grupie podwyższonego ryzyka w związku z epidemią koronawirusa są osoby starsze lub cierpiące na choroby przewlekłe. Zarażenie się wirusem ma natomiast zwykle bardzo łagodny przebieg u dzieci.