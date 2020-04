Polska i świat walczą z koronawirusem - relacja z 10 kwietnia AFP

Wszystkie obostrzenia przedłużone do 19 kwietnia *** Szkoły zamknięte do 26 kwietnia *** Matury i egzamin ósmoklasistów przesunięte *** Od 16 kwietnia obowiązek zakrywania twarzy *** Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie tzw. tarczy finansowej, która umożliwi bezpośredni transfer do firm dotkniętych kryzysem 100 mld złotych w formie subwencji od rządu *** Jadwiga Emilewicz (Porozumienie) wicepremierem po dymisji Jarosława Gowina *** W Polsce potwierdzono 5955 przypadków koronawirusa, 181 osób zakażonych zmarło *** Liczba zakażonych koronawirusem na świecie dochodzi już do 1,7 miliona