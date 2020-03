Trzaskowski: Parkowanie płatne - to racjonalne zachowanie

Jak dodał, że w przypadku zniesienia opłat za parkowanie "byłby problem z parkowaniem w Warszawie". Tymczasem - jak mówił - chodzi o to, aby względnie łatwo było znaleźć miejsce do parkowania np. w pobliżu szpitali.

Na pytanie o to jak Warszawa radzi sobie z epidemią koronawirusa Trzaskowski odparł, że miasto "radzi sobie". - 10 szpitali warszawskich sobie radzi. Sprzęt jest, ale zgłosiliśmy zapotrzebowanie a propos dodatkowego sprzętu do rządu, sami też go kupujemy. Jedyny problem to testy - uważamy, że powinno być więcej testów dla lekarzy - mówił prezydent stolicy.

- Na pewno rząd powinien przeprowadzać więcej testów, my jesteśmy w stanie pomóc, tylko na razie tych testów brakuje - dodał. Jak podkreślał "testowanie lekarzy i personelu medycznego jest bardzo istotne, tak aby lekarze byli bezpieczni i żeby ich nie zabrakło".

Trzaskowski zdementował też pogłoski, jakoby ktoś rozważał uczynienie z Warszawy miasta zamkniętego lub ograniczenie swobody poruszania się między dzielnicami miasta. - To fake newsy, ja nie widzę żadnych racjonalnych podstaw do tego - mówił.

Na pytanie, czy wyobraża sobie organizację wyborów prezydenckich w Warszawie 10 maja, Trzaskowski odparł, że "nie wie jak można organizować wybory w takiej sytuacji narażając seniorów, narażając członków komisji wyborczej".

- Miasto Warszawa nie wyobraża sobie organizacji wyborów prezydenckich. Decyzja jest po stronie rządu - dodał.