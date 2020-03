Jak koronawirus wpływa na płuca?

Pierwsza dotyczy osób, które nie wykazują żadnych objawów. Kolejna to osoby, które mają infekcje górnych dróg oddechowych. Charakteryzuje się to gorączką, kaszlem, bólem głowy i zapaleniem spojówek.

Z raportu WHO wynika, że około 80 proc. osób zakażonych koronawirusem wraca do zdrowia, nie wymagając żadnego specjalistycznego leczenia. Tylko około jedna osoba na sześć przechodzi poważną chorobę "i ma trudności z oddychaniem".

Największą grupę stanowią osoby, które mają objawy grypopodobne. Ostatnia to pacjenci, którzy mają objawy zbliżone do zapalenia płuc. - W Wuhan około 6 proc. pacjentów, który mieli dodatni wynik testu, miało poważne objawy - dodał.

Gdy pojawiają się kaszel i gorączka, jest to wynik infekcji, która dociera do drzewa oddechowego. Wirus dociera do płuc i atakuje komórki wyściełające drogi oddechowe. W wyniku zapalenia płuc płyn wypełnia pęcherzyki płucne, co w konsekwencji zmniejsza zdolność organizmu do pobierania tlenu i pozbycia się dwutlenku węgla.

- To jest z reguły przyczyna zgonu w przypadku ciężkiego zapalenia płuc - mówi Wilson.

Lekarze tłumaczą, że nie ma obecnie sprawdzonej metody leczenia zapalenia płuc wywołanego przez koronawirusa. - Testowane są już różnego rodzaju leki i mamy nadzieję, że uda nam się odkryć, że istnieją różne kombinacje, które mogą być skuteczne. Obecnie nie ma żadnego ustalonego sposobu leczenia, poza leczeniem wspomagającym, które zapewniamy ludziom przebywającym na intensywnej terapii - mówi prof. Christine Jenkins.

- Wspomagamy ich oddychanie i utrzymujemy wysoki poziom tlenu do czasu, aż ich płuca będą mogły znów normalnie funkcjonować - dodaje.

Prof. Wilson informuje również, że pacjenci z wirusowym zapaleniem płuc są narażeni na ryzyko rozwoju zakażeń wtórnych, dlatego też będą leczeni lekami antywirusowymi i antybiotykami.

Zapalenie płuc wywołane przez koronawirusa różni się od najczęstszych przypadków, które powodują, że ludzie są przyjmowani do szpitali. - Większość rodzajów zapalenia płuc, o których wiemy i na które przyjmujemy ludzi do szpitala, jest bakteryjna i reaguje na antybiotyk - mówią lekarze. Przypadki koronawirusowego zapalenia płuc mają tendencję do atakowania całych płuc, a nie tylko ich małych części.