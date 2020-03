Po raz pierwszy w historii Ferrari wstrzymało produkcję

Powodem jest oczywiście epidemia koronawirusa, a konkretnie przerwanie łańcucha dostaw komponentów, które nie docierają do fabryk znajdujących się obecnie na obszarze zamkniętym przez władze. Obie marki mają swoje centra produkcyjne w północnych Włoszech, gdzie jest obecnie najwięcej zachorowań na Covid-19. Ferrari w wydanym oświadczeniu podkreśla, że taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy w historii tej marki. „Nie mamy teraz warunków, aby utrzymać produkcję w naszych fabrykach w Maranello i w Modenie” — czytamy w oświadczeniu Ferrari. Na razie zawieszenie produkcji ma potrwać do 27 marca. Do tego czasu normalnie będą pracować wszystkie służby, które nie są bezpośrednio związane z produkcją. Firma podkreśla, że 4 tysiące jej pracowników będzie otrzymywało pełne wynagrodzenie.

