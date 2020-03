Iran angażuje armię do walki z koronawirusem

W Iranie z powodu koronawirusa zmarło najwięcej osób poza Chinami. Wśród zarażonych jest także 23 członków parlamentu.

- Wszystko, co pomaga w ochronie zdrowia publicznego i zapobiega rozprzestrzenianiu się choroby, jest dobre, a to, co pomaga w jej rozprzestrzenianiu, jest grzechem - powiedział dziś Ali Chamenei.