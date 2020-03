Władze radzą Duńczykom, by unikali podawania sobie rąk

- To może wiązać się z pewnymi kosztami, które poniosą zwykli ludzie, rodziny, przedsiębiorstwa i organizatorzy imprez - stwierdziła. - Kiedy podejmujemy takie kroki robimy to, ponieważ chcemy zmniejszyć zagrożenie, że ludzie będą umierać - dodała.

Tymczasem duńska agencja zdrowia publicznego (Stylersen For Patientsikkerhed) zaleciła Duńczykom, aby ci unikali podawania sobie rąk, przytulania się i całowania.

W Danii jak dotąd stwierdzono 23 przypadków koronawirusa, jeden z nich na Wyspach Owczych (terytorium zależne Danii). 425 osób zostało objętych kwarantanną.

W kraju zanotowano też pierwszy przypadek pełnego wyleczenia pacjenta, u którego wykryto koronawirusa. Pacjent został już wypisany ze szpitala. Mężczyzna był pierwszą osobą w Danii, u której wykryto koronawirusa. Zaraził się nim w północnych Włoszech.

Jak dotąd wszystkie osoby w Danii, u których stwierdzono obecność wirusa w organizmie, w ostatnim czasie przebywali za granicą.

Duński MSZ zaleca, by unikać podróży do północnych Włoch, a także Chin, części rejonów Korei Południowej i do Iranu.

Na całym świecie koronawirusem zaraziło się jak dotąd 100329 osób. Ponad 3300 zmarło.