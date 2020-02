Tajlandia ogłasza sukces w leczeniu koronawirusa

Sukces lekarzy z Tajlandii ogłoszono, gdy na świecie odnotowano pierwszą ofiarę koronawirusa poza granicami Chin. Na Filipinach zmarł 44-letni Chińczyk.

Do tej pory w Tajlandii odnotowano 19 potwierdzonych przypadków zarażenia. Ośmiu pacjentów wróciło już do zdrowia i zostali wypisani do domu, 11 osób pozostaje w szpitalu.

WHO uznała koronawirus z Wuhan za globalne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Wuhan od kilkunastu dni jest miastem zamkniętym. W niedzielę pojawiła się informacja, że władze Chin podjęły decyzję o zamknięciu miasta Wenzhou znajdującego się 800 km od Wuhan.