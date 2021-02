Hakerzy z Korei Płn. chcieli wykraść formułę szczepionki Pfizera?

O doniesieniach południowokoreańskiego wywiadu informuje agencja informacyjna Yonhap.

Yonhap nie podaje, kiedy próba włamania do systemu komputerowego Pfizera została podjęta, ani czy zakończyła się sukcesem.

Pfizer jak dotąd nie skomentował tych doniesień.

W ubiegłym roku hakerzy z Korei Północnej mieli próbować włamać się do systemów komputerowych co najmniej dziewięciu innych firm pracujących nad szczepionkami na COVID-19 - w tym do firmy Johnson & Johnson, Novavax czy AstraZeneca.